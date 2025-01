الداخلية تعرض اعترافات قتلة عائلة كاملة في مدينة الصدر

2025-01-03 19:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر عرضت وزارة الداخلية، جانباً من اعترافات الجناة في حادث مقتل 8 أشخاص من أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما بينت الإجراءات القانونية المتخذة لغاية الآن في هذه الجريمة. شاهدوا الفيديو عبر الرابط ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة “مروعة” وهي …

