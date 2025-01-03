وزير العدل يوجه بإعفاء مدير سجن التاجي

2025-01-03 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة، بإعفاء مدير سجن التاجي المركزي من مهامه.وذكر بيان لوزارة العدل- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بعد تسريب مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من النزلاء يهددون أمن الدولة، وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية، وبعد توجه اللجنة إلى القسم السجني تم ضبط الهاتف النقال وفتح تحقيق في كيفية دخول الهاتف إلى القاعة السجنية، كما تم إحالة النزلاء إلى الجهات التحقيقية".وأضاف البيان، أن "شواني وجه بإعفاء مدير سجن التاجي المركزي؛ بسبب تقصيره في أداء مهامه".وأشار إلى، ان "شواني وجه أيضا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المقصرين بإدخال الهاتف إلى القاطع السجني و تحريك شكوى جزائية ضد النزلاء بتهمة تهديد أمن الدولة لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات".وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "وزارة العدل عازمة على تعزيز الرقابة في المؤسسات الإصلاحية ومنع أي خرق أمني أو إداري يمس بنظام السجون"، مشيراً إلى، أن "الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يهدد سلامة النظام الإصلاحي أو يخل بالتزامات الوزارة تجاه العدالة والمجتمع".