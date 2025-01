وزير العدل يعفي مدير سجن التاجي ومعاونيه على خلفية التحقيق بفيديو مسرب من داخل السجن

2025-01-03 20:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/عراق اوبزيرفر قرر وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة ، اعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين في السجن. ويأتي هذا القرار على خلفية التحقيق بالفيديو المسرب من داخل سجن التاجي والذي تناولته بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وشمل قرار الاعفاء اضافة الى مدير سجن التاجي ومعاونيه، مسؤول شؤون الداخلية والامن ومسؤول التصاريح الامنية، …

