السمك المشوي في "بردرش".. نكهة مميزة تخفف برد الشتاء (صور)

2025-01-03 20:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد منطقة بردرش في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، إقبالاً واسعاً على تناول السمك المشوي، خاصة خلال فصل الشتاء البارد، ومع انخفاض درجات الحرارة، يجد الكثيرون في السمك المشوي وجبة لذيذة ودافئة تناسب هذه الأجواء الباردة.

نكهة مميزة تجذب الزوار

راكان، وهو صاحب أحد مطاعم السمك في بردرش، قال لوكالة شفق نيوز، إنه "مع انخفاض درجات الحرارة، يزداد الطلب بشكل كبير على السمك المشوي والزبائن يفضلونه لأنه يُشوى على الفحم، ما يمنحه طعماً فريداً يناسب الأجواء الباردة".

وأضاف راكان، أن "الزبائن يأتون من مختلف مناطق إقليم كوردستان، وحتى من خارج المحافظة، للاستمتاع بهذه الوجبة الساخنة والمشبعة". فيما يرى سامان، وهو زائر للمنطقة من أربيل، أن "السمك المشوي هو الخيار المثالي في الأجواء الباردة".

وأضاف لوكالة شفق نيوز، أن "طعم السمك المشوي لذيذ ومشبع، وخاصة مع الخبز الحار والمقبلات التي تقدم معه".

أما علي جوهر، وهو من أهالي المنطقة، أكد لوكالة شفق نيوز، أن "زيارة بردرش في الشتاء أصبحت عادة لدى الكثير من الناس، حيث يأتون للاستمتاع بالسمك المشوي الذي يُعدّ طعاماً مثالياً في الطقس البارد".

أسعار مناسبة وأجواء شتوية

وتبدأ أسعار السمك المشوي في بردرش من 12 ألف دينار عراقي للكيلوغرام الواحد، ما يجعله خياراً مناسباً للعائلات والجماعات، كما توفر المطاعم أطباقاً جانبية مثل السلطة والمخللات، إلى جانب الخبز الحار الطازج.

وتُعرف مطاعم السمك في بردرش بأجوائها الريفية والمريحة، حيث توفر جلسات دافئة ليلا ومغلقة تناسب الطقس البارد، ما يجعل التجربة أكثر راحة ومتعة.

وختاما، بين محمود، وهو أحد زبائن المطعم، لوكالة شفق نيوز، أن "السمك المشوي في بردرش له نكهة خاصة، فالجلوس في المطاعم البسيطة وتناول وجبة ساخنة وسط الأجواء الشتوية يضيف تجربة فريدة".