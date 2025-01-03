الكهرباء: الغاز الإيراني يصل للجنوب وما زال متوقفا عن الوسط والفرات الأوسط

2025-01-03 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد-واع-محمد الطالبيأكدت وزارة الكهرباء ، اليوم الجمعة، أن الجانب الإيراني يزود العراق حالياً بـ 8 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يومياً فقط لمحطات الجنوب، فيما يستمر توقفه عن محطات الوسط والفرات الأوسط بسبب أعمال الصيانة وفقاً لطهران.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هناك أربعة خطوط إيرانية مربوطة تزامنياً مع الجانب الإيراني تعمل وتتوقف هذه الخطوط على فترات حسب أحمال الذروة داخل الأراضي الإيرانية، حيث تمد الى العراق بطاقة 1100 ميغا واط يومياً"، مبينا أن" هذه الطاقة تنخفض وترتفع وتتوقف على فترات باعتبارها متوقفة الآن، باستثناء خط واحد طاقته منقوصة، بسبب ما تعانيه الجمهورية الإسلامية من تراجع في درجات الحرارة وبالتالي تتوقف هذه الخطوط وفقاً لطهران".وأشار موسى، إلى " هناك برقية رسمية من الجانب الإيراني تتحدث عن أسباب توقف الغاز عن بغداد والفرات الأوسط وذلك بسبب أعمال الصيانة ".وأضاف، أن "الغاز المدفوع للعراق من إيران يصل فقط للمنطقة الجنوبية وبحجم ثمانية مليون ونصف المليون طن من الغاز يومياً، في حين يستمر توقفه عن بغداد والفرات الأوسط بسبب الصيانة".