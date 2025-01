الزوراء يتغلب على الجوية في كلاسيكو العراق

2025-01-03 22:00:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى حسم نادي الزوراء، اليوم الجمعة، قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري نجوم العراِق أمام غريمه القوة الجوية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الشعب الدولي. وافتتح الزوراء التسجيل بواسطة اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة السابعة بينما عدل زيد تحسين النتيجةَ للصقور في الدقيقةِ الثانية والعشرين، وفي الدقيقة الثمانين […]

