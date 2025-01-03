الزوراء يحسم كلاسيكو العراق بالفوز على الجوية

2025-01-03 22:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم فريق الزوراء كلاسيكو الكرة العراقية بفوزه على فريق القوة الجوية بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملعب الشعب الدولي كان مسرحا لمواجهة مثيرة بين الصقور والنوارس، حيث افتتح فريق الزوراء التسجيل مبكرا عبر اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة السابعة، وتمكن فريق القوة الجوية من إدراك التعادل سريعا عن طريق المدافع زيد تحسين في الدقيقة الـ23".وأضاف، أن "الشوط الثاني شهد تنافسا كبيرا وهجمات متبادلة بين الفريقين، حتى نجح اللاعب علي يوسف في إضافة هدفين لصالح الزوراء في الدقيقة الـ79 والثالث من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع ، وسط حضور جماهيري كبير".