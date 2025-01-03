نوروز والقاسم وزاخو يحققون انتصارات في دوري نجوم العراق

2025-01-03 22:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الجمعة، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة 12 من دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن مباريات اليوم حملت إثارة كبيرة، حيث تمكن نادي نوروز من الفوز على نظيره ديالى بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.وفي المباراة الثانية، حقق فريق القاسم فوزا كبيرا على فريق الحدود بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جرى على ملعب الساحر أحمد راضي، حيث قدم الفريقان أداء هجوميا ممتعا.وتمكن فريق زاخو من الفوز على نظيره الكرخ بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت على ملعب زاخو الدولي.