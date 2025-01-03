الزوراء يتغلب على القوة الجوية في كلاسيكو العراق

2025-01-03 22:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حسم نادي الزوراء، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري نجوم العراِق أمام غريمه القوة الجوية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الشعب الدولي.

وافتتح الزوراء التسجيل بواسطة اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة السابعة بينما عدل زيد تحسين النتيجةَ للصقور في الدقيقةِ الثانية والعشرين، وفي الدقيقة الثمانين أعاد علي يوسف التقدم للنوارس ليعود ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقة من ركلة جزاء.