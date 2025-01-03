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فوز الكرخ والحلة وزاخو في دوري المحترفين العراقي بكرة السلة

فوز الكرخ والحلة وزاخو في دوري المحترفين العراقي بكرة السلة
فوز الكرخ والحلة وزاخو في دوري المحترفين العراقي بكرة السلة
2025-01-03 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب نادي الكرخ اليوم الجمعة، على نادي دجلة الجامعة بنتيجة (70-64) نقطة ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وتغلب الكرخ على دجلة الجامعة بنتيجة 58-43 لحساب مباريات دوري الشباب المصاحب.

وفي ثاني المواجهات التي جرت اليوم ضمن المنافسات ذاتها فاز نادي زاخو على نادي غاز الشمال بنتيجة (90-81) نقطة.

وفي دوري الشباب المصاحب تغلب زاخو على غاز شمال بنتيجة 52-26.

بينما تغلب نادي الحلة في المباراة الثالثة هذا اليوم على نادي التجارة بنتيجة (90-74) نقطة لحساب دوري المحترفين.

وفاز الحلة ايضاً على التجارة بنتيجة 68-48 لحساب مباريات دوري الشباب المصاحب.

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