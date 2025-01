2025-01-03 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تمكن نادي الزوراء من الفوز بكلاسيكو العراق على حساب غريمه التقليدي القوة الجوية ضمن مباريات الجولة 12 من دوري نجوم العراق. وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وفي الشوط الثاني تمكن النوارس من إضافة هدفين لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة وليلحق الخسارة الأولى …

The post النوارس تقسو على الصقور في كلاسيكو العراق first appeared on Observer Iraq.