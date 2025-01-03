ميندي يعود لتشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

2025-01-03 22:55:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة فالنسيا، اليوم الجمعة، على ملعب الميستايا، والمؤجلة من الجولة 12 من عمر الليجا.وشهد التشكيل عودة فيرلاند ميندي بعدما غاب في آخر مباراتين في الليجا ضد رايو فاليكانو وإشبيلية.ولم يُجر أنشيلوتي تغييرات كبيرة على التشكيل الأساسي، حيث اعتمد على أفضل العناصر، مؤجلا فكرة التدوير إلى لقاء كأس الملك أمام ديبورتيفا مينيرا، الإثنين المقبل.وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا.الدفاع: فاسكيز - تشواميني - روديجر - فيرلاند ميندي.الوسط: فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام.الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.ويحتل الميرنجي، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، مقابل 12 نقطة في جعبة الخفافيش بالمركز قبل الأخير.