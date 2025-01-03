2025-01-03 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت قوة من شرطة شمال البصرة، يوم الجمعة، من كشف أغرب عملية تهريب لمادة الكريستال المخدرة بعد إلقاء القبض على إيرانيين اثنين قاما بإخفاء المادة داخل جسميهما بأماكن حساسة وأخرى في المعدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "35 كيساً يحمل مادة الكريستال، تم ابتلاعها عن طريق الفم من قبل شخصيين إيرانيين لتستقر في معدتهما، فيما وضع كيسين آخرين بالمنطقة الحساسة (الدبر)، ومغلفة بطريقة محكمة تجنباً لتلفها داخل الجسم".

وأضاف المصدر، أن "عملية إلقاء القبض تمت في منزل يقع في قضاء الهارثة شمال البصرة بعد أن لاذ المهربين إلى هذا المنزل وبمتابعة أمنية مشددة تم مداهمة المنزل والقبض عليهما، وبعد التحقيق معهما تم الاعتراف وإخراج المواد المخدرة (الكريستال) من الأماكن الحساسة في جسميهما وجرى إخراج المواد من معدتهما عبر التخلص من الفضلات، في أغرب عملية تهريب للمخدرات تم ضبطها".