ضباط وأثرياء عراة والثمن باهض.. أمن السليمانية ينسف شبكة "المقاطع الجنسية"

2025-01-03 23:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، باعتقال شبكة ابتزاز مكونة من ثلاثة رجال وامرأة في إدارة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم" أن "الشبكة كانت تقوم بابتزاز ومساومة رجالا بعد تسجيل مقاطع فيديو لهم مخلة بالآداب"، موضحا، أن "طريقة عمل الشبكة كانت تتضمن قيام المرأة ببناء علاقات عاطفية مع الرجال ومن ثم استدراجهم تحت غطاء العلاقة الجسدية وبعدها يتم تصوير الرجال داخل غرفة معينة وهم عراة مع المرأة، ليقوم الرجال الثلاثة بابتزاز ومساومة الضحايا".

وأضاف، أنه "في أعقاب تلك العملية، تقوم الشبكة بأخذ أموال ضخمة مقابل عدم نشر الفيديوهات الخاصة بهم وهم عراة".

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أنه "حسب المعلومات الأولية المؤكدة فأن الشبكة نجحت في إيقاع العديد من الرجال المهمين في فخها، بينهم ضباط كبار وأشخاص أثرياء"، لافتا، إلى أن "التحقيقات لاتزال جارية مع العصابة".