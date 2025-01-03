رصاصة طائشة تنهي حياة طفل بالأنبار وعامل باكستاني يسقط من عمارة ببغداد

2025-01-03 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي طفل مصرعه، يوم الجمعة، برصاصةطائشة خلال مناسبة اجتماعية في الأنبار، فيما فقد عامل باكستاني حياته بعد سقوطهمن عمارة قيد الإنشاء ببغداد.

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار، لوكالة شفقنيوز، إن "الطفل أيهم مهند، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، فقد حياته بسببرصاصة طائشة، أصابته خلال تواجده قرب منزله".

وأضاف أن "الرصاصة يُعتقد أنها ناجمة عنإطلاق نار عشوائي خلال احتفال أو مناسبة اجتماعية في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث ليستجديدة على المحافظة، إذ تعاني العديد من المناطق من مشكلة انتشار السلاح بينالمواطنين واستخدامه بشكل غير قانوني، ولاسيما وإطلاق النار في المناسبات، وغالباما تؤدي إلى وفيات وإصابات.

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز،بأن "عاملاً باكستاني الجنسية، لقي مصرعه نتيجة سقوطه من عمارة قيد الإنشاء فيشارع أبي نؤاس في العاصمة".

وأضاف أن "العامل سقط من الطابق الثامنبالعمارة، وتم نقل جثته للطب العدلي".