لمنع تكرار "فاجعة الهارثة".. البصرة تباشر بإنشاء مدارس وجسور مشاة

2025-01-03 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الهارثة في البصرة نذير الشاوي، يوم الجمعة، عن المباشرة بإنشاء مدارس وخمسة جسور مشاة على شارع بصرة بغداد، الذي شهد حادثة دهس التلاميذ في العام الماضي.

وقال الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من المشاريع المهمة في القضاء جرى المباشرة بها، لاسيما مشروع إنشاء خمسة جسور مشاة على طول طريق بصرة بغداد، وبالقرب من مكان وقوع فاجعة الهارثة، حيث دهس التلاميذ، وذلك تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وأضاف أن "العمل جارٍ ببناء مدرستين بالقرب من مكان الحادث المأساوي، وبجهة سكن الطلبة لتجنب عبورهم الشارع السريع في المستقبل"، مبينا أن "هذه المشاريع ستنجز خلال هذا العام لتكون جاهزة خلال العام الدراسي المقبل".

وتعرض 20 طفلا، إلى الدهس، في شهر نيسان/ أبريل 2024، بعد عبورهم طريق البصرة بغداد، وتحديدا بقضاء الهارثة، وذلك بعد انتهاء دوامهم في المدرسة، وقد أثارت الحادثة جدلا كبيرا وتحولت لقضية رأي عام، وخاصة بشأن عدم وجود تخطيط لوضع المدارس وطرق العبور لها.