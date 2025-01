2025-01-03 23:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أمراً وزارياً بتعيين مديرين عامين بالأصالة، في مديريات التربية بعدد من المحافظات.وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، ، فإن، قرارا صدر بتعيين مديرين عامين بالأصالة، في 7 محافظات عراقية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

