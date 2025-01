2025-01-03 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بتسليم حديد وسكراب الوزارات للهيئة سيحقق 4 فوائد داعمة للصناعة الوطنية. وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن للوكالة الرسمية، إن “موافقة مجلس الوزراء على بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن …

The post التصنيع الحربي تكشف 4 فوائد لقرار تسليم الحديد والسكراب first appeared on Observer Iraq.