بارزاني يبحث مع ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ملف تصدير نفط الإقليم

2025-01-03 23:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، هاتفياً مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة ملف تصدير نفط الإقليم.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وشدد الجانبان بحسب البيان، على "ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة، وتذليل العقبات التي تحول دون تصدير النفط، مُسلّطَين الضوء على الآثار السلبية المترتبة على تعليق عملية التصدير، وانعكاساتها على الموازنة العامة الاتحادية، وعلى الاستقرار الاقتصادي في العراق".

كما اتفق الجانبان على "أهمية الدور المحوري الذي يُمكن أن يُؤدّيه إقليم كردستان في تعزيز سيادة العراق واستقلاله في مجال الطاقة"، كذلك أكدا "على أهمية التوصل إلى حلول عادلة لدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحقيق الاستقرار الإقليمي".



