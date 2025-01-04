الأنواء: حالة جوية ممطرة من نهار الأحد إلى مساء الثلاثاء المقبلين

2025-01-04 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت هيئة الانواء الجوية، هطول امطار من نهار الأحد إلى مساء الثلاثاء المقبلين في البلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "تحديثات نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا تشير الى تأثر البلاد بحالة جوية وامطار متفاوتة الشدة والمكان غير مستمرة"، مبينة ان "فترة تأثيرها يكون إعتباراً من ساعات بعد ظهر ومساء يوم السبت الموافق 2025/1/4 وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/7 ".وأضافت، أن "حالة الطقس ليوم السبت تندفع السحب نحو سماء غرب البلاد خلال ساعات بعد الظهر والمساء، تتكاثر بعدها السحب الركامية في باقي المدن تباعاً لتكون الأجواء غائمة جزئيا وكليا، وتبدأ الرياح بالتحول التدريجي الى الإتجاه الجنوبي الشرقي".وأشار إلى ان يوم الأحد يبدأ هطول الامطار مع قليل من البرق والرعد غرب البلاد خلال ساعات مساء الاحد، وتدريجيا ساعات ليل الأحد وفجر الاثنين متوقع شمول باقي المدن بهطول خفيف الى معتدل على شكل زخات يصحبه البرق والرعد في أماكن".وتابع، "أما يوم الأثنين المقبل يستمر تأثير الحالة الجوية المؤثرة ، وفرص واردة لتشكل بؤر لخلايا رعدية مصحوبة بأمطار تمتاز بالغزارة في اماكن محدودة من وسط وجنوب البلاد وغربها متوقع للفترة من مساءً وتستمر لغاية صباح الثلاثاء"، لافتا الى ان " يوم الثلاثاء سيتركز تأثير الحالة الجوية الممطرة نهارا في مدن وسط وجنوب البلاد وفترات متوقعة من الغزارة في بعض الأماكن لتنتهي خلال ساعات الليل. "وحذرت الهيئة من نشاط متوقع للرياح خلال نهار يوم الأثنين في مناطق جنوب ووسط البلاد لتصل سرعة هباتها مابين(50-60) كم بالساعة مسببة تصاعد للغبار والاتربة تسبب تدني الرؤية الافقية في المناطق الصحراوية وبعض المناطق الداخلية"، محذرة ايضا "من غزارة الأمطار في أماكن محدودة من مدن وسط وجنوب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء مع فترات من الرياح الهابطة ، تستوجب أخذ الأحتياطات".



