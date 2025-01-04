2025-01-04 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظةكركوك، يوم الجمعة، بانقلاب صهريج محمل بالنفط الخام، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب 3ثلاثة بحادث سير منفصل، على الطريق ذاته.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "صهريجمحمل بالنفط الخام، انقلب في الشارع الرئيس بين كركوك وتكريت، ضمن الحدود الإداريةللمحافظة قرب فلكة كركوك الحي الصناعي، ما تسبب بتسرب نفطي على طوال الطريق".

وأضاف المصدر، أن "انقلاب الصهريج كانبسبب السرعة العالية، حيث انحرف عن مسار الطريق"، مبينا أن "انقلابه لميسفر عن أي حريق أو إصابات".

وفي السياق، أكد مصدر أمني ثان في المحافظة، أن"مدنيا لقي مصرع وأصيب ثلاثة آخرون من عائلة واحدة، في حادث سير وقع على طريقكركوك تكريت قرب سلسلة جبال حمرين".

وبين أن "الحادث وقع بسبب انقلاب سيارةمدنية في الوادي، لعدم سيطرة سائقها عليها".