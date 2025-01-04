بعد غرق فتاة فيها.. القوات الأمنية تمنع دخول الزوارق لبحيرة حمرين

2025-01-04 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن القوات الأمنية في محافظة ديالى، أمرت بمنع دخول الزوارق إلى بحيرة حمرين، بعد غرق فتاة جراء انقلاب زورق كانت على متنه رفقة عائلتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية منعت دخول الزوارق الصيد والتنزه في بحيرة حمرين نتيجة السير بسرعة عالية وعدم التزامهم بإجراءات السلامة ووضع ستر نجاة في زوارقهم".

ولفت المصدر إلى أنه "حتى الآن لم يتم إيجاد الشابة الغريقة ظهر اليوم، نتيجة عمق البحيرة وارتفاع مناسيبها وتجمد الأوكسجين داخل اسطوانات الغواصين داخل المياه نتيجة برودتها الشديدة وعدم مقدرتهم على البحث لفترات طويلة في عمق البحيرة".

وأضاف أنه "تم توقيف السائق الذي كان يقود الزورق بعد انقلابه بالعائلة وغرق الشابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "زورقاً يقل عائلة من ثمانية أفراد في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى تعرض للانقلاب ما أسفر عن مصرع شابة غرقاً، وإنقاذ الآخرين".

وأوضح المصدر، أن "العائلة كانت تقضي عطلة نهاية الأسبوع في رحلة وسط البحيرة".