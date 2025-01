الكهرباء: الغاز الايراني لا يصل للوسط والفرات

2025-01-04 01:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت وزارة الكهرباء ، اليوم الجمعة، أن الجانب الإيراني يزود العراق حالياً بـ 8 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يومياً فقط لمحطات الجنوب، فيما يستمر توقفه عن محطات الوسط والفرات الأوسط بسبب أعمال الصيانة وفقاً لطهران. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، إن” …

