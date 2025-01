بارزاني يبحث مع مسؤول امريكي استئناف تصدير نفط كوردستان

2025-01-04 01:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كوردستان / عراق اوبزيرفر تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان. وخلال الاتصال الهاتفي، شدد الجانبان على ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة، وتذليل العقبات التي تحول دون تصدير النفط، مُسلّطَين الضوء …

