بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز قاتل أمام فالنسيا

2025-01-04 02:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق ريال مدريد انتصارا قاتلا (2-1)، خلال مواجهة فالنسيا، مساء الجمعة، على ملعب الميستايا، والمؤجلة من الجولة 12 من عمر الليغا.

وسجل لريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 85، وبيلينغهام (90+5)، بينما سجل هوجو دورو لفالنسيا في الدقيقة 27، في المواجهة التي شهدت إضاعة جود لضربة جزاء.

وبهذا الانتصار يرفع الميرينجي رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز ال19.