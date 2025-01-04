محمد صلاح: هذا آخر عام لي في ليفربول

2025-01-04 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأدلى النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بتصريحات مثيرة حول تعثر المفاوضات بشأن مستقبله مع (الريدز).وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، أي بنهاية الموسم الحالي، ويستطيع الآن التوقيع لأي فريق آخر.وكانت تقارير إعلامية قد كشفت وجود خلاف بين صلاح وإدارة ليفربول في بداية الموسم يتعلق بمدة العقد الجديد، حيث يرغب النجم المصري في التجديد لمدة تزيد عن عام واحد.وأوضح محمد صلاح أنه أثناء إجازته العام الماضي، كتب قائمة أهدافه للموسم وهو عازم على القيام "بشيء خاص" مع ليفربول قبل رحيله.وفي حديثه عن أهدافه، وجه صلاح رسائل جديدة بخصوص مفاوضات تجديد عقده مع الفريق، بعد عدة تصريحات أدلى بها سابقا في هذا الشأن.وظهر صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قال فيها إن آخر 6 أشهر "لم تشهد أي تقدم بخصوص التجديد، نبتعد كثيراً عن أي تقدم، وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى".وأضاف: "هذا هو آخر عام لي في عقدي مع ليفربول، لذا أريد الفوز بالدوري وأن أفعل شيئاً مميزاً للمدينة".وعن أبرز أهدافه قال: "أول شيء كان في قائمة أهدافي هو الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول".وتابع: "دائماً ما كنت أقول إن الهدف الفوز بدوري الأبطال، لكن هذه المرة الأولى التي أقول فيها إنني أريد حقاً الفوز بالدوري الممتاز".وأتم: "ربما لأننا لم نحتفل كما أردنا باللقب الذي حققناه، وربما في عامي الأخير مع النادي أريد أن أفعل شيئا مميزا للمدينة"، مشيرا إلى أن جائحة كورونا حرمت الفريق من الاحتفالات المعتادة.وانضم محمد صلاح إلى صفوف فريق ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.وشارك النجم المصري في 375 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 231 هدفاً وحقق 7 ألقاب، من بينها لقب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنكليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، وهو أكثر من صنع الأهداف أيضا برصيد 13 تمريرة حاسمة في الدوري.المصدر: روسيا اليوم