2025-01-04 10:00:04 - المصدر: ايشان

“هجوم سياسي غير مشروع.. وتمثيلية هزلية”، بتلك العبارات ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتحديد قاض نيويوركي جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه في قضية شراء صمت ممثلة إباحية. ففي منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” اليوم السبت، اعتبر ترامب أن القرار “هجوم سياسي غير مشروع، وليس سوى […]

ظهرت المقالة ترامب غاضب.. تحديد موعد “العقوبة” بقضية “الممثلة الإباحية” قبل 10 أيام من تنصيبه أولاً على ايشان.



