2025-01-04 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في بغداد.وتجمع المباراة الأولى فريق الطلبة بنظيره النجف في الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الساحر أحمد راضي .ويحتل فريق الطلبة المركز العاشر برصيد (17) نقطة فيما يأتي فريق النجف في المرتبة التاسعة وفي جعبته (17) نقطة.ويضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة عصراً لقاء فريق الشرطة وضيفه القادم من الشمال أربيل.ويحتل فريق الشرطة المركز الثالث برصيد (22) نقطة فيما يأتي فريق أربيل في المرتبة السادسة وفي جعبته (18) نقطة.