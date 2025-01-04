حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش

2025-01-04 10:15:02 - المصدر: واع

متابعة-واعكشف المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت،بارتوش نيدزفيدزكي، حقيقة انتقال المصري عمر مرموش نجم النادي الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي.وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن مانشستر سيتي قدم عرضاً لحسم صفقة مرموش صاحب الـ25 عاماً في الانتقالات الشتوية لتدعيم خط الهجوم.وقال المتحدث الرسمي لفرانكفورت "لا أستطيع تأكيد ذلك. هل لديك تصريح رسمي؟ لأنه وردتني الكثير من المكالمات الهاتفية من مصر ولم أسمع أي شيء عن ذلك".وبسؤاله بشكل صريح، هل تلقيتم عرضاً رسمياً من مانشستر سيتي لضم عمر مرموش مؤخراً، أجاب: "لا".من جانبه قال مدير الإعلام والاتصالات بنادي مانشستر سيتي، سيمون هيجي،: "نحن لا نعلق على تكهنات وسائل الإعلام".وتألق مرموش بشكل لافت هذا الموسم مع فرانكفورت وينافس بقوة على صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.وسجل مرموش 18 هدفاً في كل البطولات هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت، كما قدم 12 تمريرة حاسمة خلال 24 مباراة.المصدر : كورة