نهائي كاس الخليج.. حسين سعيد يمثل العراق في تكريم الأساطير

2025-01-04 10:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلتقي المنتخبان العماني والبحريني اليومالسبت، في نهائي النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم التيتستضيفها الكويت منذ 21 كانون الاول الماضي وتختتم اليوم.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب جابرالأحمد الدولي، وسيقام حفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية خلال حفل المباراةالنهائية في خليجي زين 26 على ستاد جابر الأحمد الدولي اليوم السبت، وكان الاتحادالعراقي لكرة القدم قد اختار الكابتن حسين سعيد ليمثل العراق في الحفل النهائي.

ويسعى المنتخب البحريني للتتويج بلقبه الثاني في البطولة،اذ حقق الأول في خليجي 24 التي أُقيمت في الدوحة عام 2019 فيما حل وصيفا في أربعمناسبات هي: خليجي 1 عام 1970 على أرضه، وفي خليجي 6 عام 1982 في الإمارات، وفيخليجي 11 عام 1992 في قطر، وفي خليجي 16 عام 2003 التي جرت في الكويت.

في حين يأمل المنتخب العماني تحقيق اللقب الثالث فيتاريخه، اذ توج اول مرة في خليجي 23 عام 2017 التي استضافتها الكويت ، وتتويجه فيخليجي 19 عام 2009 على أرضه، فيما حل وصيفا في ثلاث مناسبات سابقة هي خليجي 17بالدوحة 2004، و خليجي 18 في الإمارات 2009، وفي خليجي 25 في البصرة 2023.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في المباراةالنهائية للبطولة، منذ أن تم تطبيق نظام المجموعتين في عام 2004، وهو الظهورالسادس للمنتخب العماني في النهائي، والثاني للمنتخب البحريني.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة النهائية بين البحرينوعمان على القنوات التالية: العراقية الرياضية HD ، الكويت الرياضية HD ،البحرين الرياضية HD ،الكأس 1 HD ، أبو ظبي الرياضية HD 1 ، عمان الرياضية HD ، دبي الرياضية HD ،الكويت الرياضية ،SSC NEWS HD، HD .