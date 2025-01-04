شوارع بغداد أقل زخما اليوم.. باستثناء شارعي مطار المثنى والنقابات

2025-01-04 10:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، انسيابية بحركة العجلات، بينما شهدت بعض المناطق والشوارع والتقاطعات زخما بالحركة لكنها اقل من الايام الماضية.

وتركزت الازدحامات في مناطق وسط العاصمة على جانبي نهر دجلة، لاسيما في التقاطعات والشوارع الرئيسية.

أدناه الموقف المروري في بغداد:





جسر المثنى مزدحم

شارع الجمهورية مزدحم

شارع الرشيد مزدحم

شيخ عمر مزدحم

شارع النقابات مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم