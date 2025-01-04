2025-01-04 10:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعباشر مستشفى الشعب، اليوم السبت، باستقبال المراجعين بشكل فعلي.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مستشفى الشعب فتح أبوابه لاستقبال المراجعين في عدد من التخصصات الاستشارية والطوارئ".

وأشار الى أن "المستشفى شهد اقبالاً واسعاً من المراجعين الذين بدأوا بتلقي العلاجات وفي جميع الاختصاصات".

وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد، أحد المشاريع المتلكئة".وأضاف أن "السوداني أعلن عن اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيل المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".