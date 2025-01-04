المنتخب البحريني يلتقي شقيقه العماني في نهائي (خليجي زين 26)

2025-01-04 11:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 4 - 1 (كونا) -- يسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بإقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي البحرين وعمان على استاد (جابر الأحمد الدولي) بعد أسبوعين من المباريات التنافسية.ويسعى المنتخب العماني إلى احراز اللقب الثالث في تاريخه بعد فوزه باللقب مرتين عامي 2009 و2017 للالتحاق بمنتخبي قطر والسعودية الفائزين باللقب ثلاث مرات معتمدا على أسلوبه الجماعي للاعبيه الذي مكنهم من تصدر مجموعتهم الأولى بعد التعادل مع الكويت (1 - 1) ثم الفوز على قطر (2 - 1) والتعادل مع الإمارات (1 - 1).وواصل (الأحمر) العماني بقيادة هداف البطولة حتى الآن عصام الصبحي تميزه في (خليجي 26) ليبلغ المباراة النهائية بعد تخطيه المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي بتغلبه عليه بنتيجة (2 - 1) ليبقى هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر بالبطولة.من جانبه فرض المنتخب البحريني نفسه واحدا من أكثر منتخبات البطولة تميزا بعد أن تصدر مجموعته الثانية بالفوز على السعودية (3 - 2) ثم العراق بواقع (2 - 0) قبل أن يخسر من اليمن (1 - 2) بتشكيلة جلها من اللاعبين البدلاء ليعود بعدها لسكة الانتصارات بفوزه على مستضيف البطولة الكويت بنصف النهائي بنتيجة (1 - 0).ويأمل (الأحمر) البحريني بإضافة لقب ثان إلى خزائنه بعد اللقب الأول الذي توج به عام 2019 ليتساوى مع منتخبي الإمارات وعمان اللذين أحرزا اللقب مرتين معولا على مجموعة ممتازة من اللاعبين التي أثبتت كفاءة عالية في الشقين الهجومي والدفاعي.وكان مدرب المنتخب العماني رشيد جابر أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة وأقيم أمس الجمعة أن فريقه يحتاج التركيز والحضور الذهني لتحقيق اللقب كونه سيواجه منتخبا جيدا يضم بين صفوفه لاعبين أكفاء مضيفا أن غياب لاعب ما عن أي مواجهة لن يؤثر بتماسك المنتخب.من جانبه أكد مدرب منتخب البحرين الكرواتي دراغان تالايتش في ذات المؤتمر أن النهائي لن يكون سهلا على الفريقين مشيرا إلى أن فريقه يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين القادرين على تطبيق التعليمات الفنية والفوز باللقب.يذكر منتخب الكويت هو الأكثر تتويجا بكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب فيما يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد أربعة ألقاب فيما يتقاسم منتخبا السعودية وقطر المركز الثالث بثلاثة ألقاب لكل منهما فيما يأتي منتخب الإمارات ثالثا برصيد لقبين بالتساوي مع منتخب عمان في حين توج منتخب البحرين باللقب مرة وحيدة. (النهاية) ف ش ا / ن و ف