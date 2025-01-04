2025-01-04 11:05:08 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية: نستعيد في هذا اليوم ذكرى مؤلمة لنا جميعاً، ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره}

رئيس الجمهورية: يوم فقدنا فيه مجاهد ومناضل كرس حياته من أجل حرية العراق واقامة دولة عادلة، دولة الحريات والديمقراطية

رئيس الجمهورية: لقد كان دوره في مقارعة الطغيان دوراً مشهوداً من اجل توحيد جهود المعارضة في تلك السنوات

رئيس الجمهورية: كان دوره نبيلاً للعمل على وحدة العراق بمختلف مذاهبهم في مسار بناء الدولة الديمقراطية العراقي

رئيس الجمهورية: كان فقدانه خسارة كبيرة وعزاؤنا اليوم مواصلة العمل من اجل القيم التي ضحى من اجلها السيد الشهيد

رئيس الجمهورية: نؤكد حرصنا على سوريا التي تجاوز شعبها الشقيق ظروفاً صعبة ومن جانبنا نؤكد دعمنا لاعادة بناء دولة مستقرة نحو نهج ديمقراطي عادل

رئيس الجمهورية: نؤكد ايضاً وقوفنا ودعمنا للشعب اللبناني الشقيق لتجاوز كل الظروف

رئيس الجمهورية: نؤكد اهمية حياة عادلة وآمنة وبناء المدن في لبنان والمؤسسات التي تضررت في الحرب

رئيس الجمهورية: لقد ودعنا عاماً كان على المستوى الاقليمي عاماً للكوارث والحروب وهذا ما يحتاج منا عملاً وجهداً كبيراً لتجاوز المرحلة ويتطلب دعماً دولياً حقيقياً لانتهاء هذا الوضع الشاذ وكذلك دعم الدول الشقيقة في فلسطين ولبنان وسوريا

رئيس الجمهورية: نؤكد على وحدة العراق وسيادته وعدم السماح لاستغلال اراضيه للاعتداء على اي من جيرانه