تراجع صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي

2025-01-04 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي. وذكرت الإدارة في جدول لها أن “صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت 212 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضاً بمقدار 17 ألف برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقه وهو بذلك يتجاوز السعودية التي بلغت صادراتها لأمريكا 87 …

