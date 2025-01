باقامة مباراتين.. اختتام الجولة 12 من دوري النجوم اليوم

2025-01-04 11:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في بغداد. وتجمع المباراة الأولى فريق الطلبة بنظيره النجف في الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الساحر أحمد راضي . ويحتل فريق الطلبة المركز العاشر برصيد (17) نقطة فيما يأتي فريق النجف في المرتبة …

