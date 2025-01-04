اليوم .. البحرين تلاقي عمان في نهائي خليجي (26)

2025-01-04 12:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مساء اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة خليجي (26) والتي تجمع بين المنتخب البحريني ونظيره العماني.وأنتزع منتخب البحرين بطاقة التأهل للنهائي رغم النقص العددي في صفوفه وفاز على الكويت بهدفٍ وحيدٍ، بينما حققت عمان فوزاً مثيراً على السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.ويسعى منتخب عمان للتتويج بكأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن فاز باللقب عامي 2009 و2017.ويحلم المنتخب البحريني الفائز باللقب الخليجي مرة واحدة في عام 2019 بتحقيق الكأس للمرة الثانية في تأريخ مشاركاته.