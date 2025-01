2025-01-04 12:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر كشفت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، السبت، عن خط لتهريب الذهب من السليمانية إلى دبي. وقالت نصيف في منشور عبر منصة اكس، “مسلسل تهريب الذهب مستمر منذ سنوات وإلى يومنا هذا، ومن بين طرق التهريب الكثيرة: يتم إرسال حقائب مليئة بالذهب من مطار السليمانية وتُعامَل الحقيبة معاملة البشر! إذ يتم شراء …

The post نائب تكشف عن خط لتهريب الذهب من السليمانية إلى دبي first appeared on Observer Iraq.