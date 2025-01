2025-01-04 12:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نوهت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، ان ‏طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش سيقوم بتقديم عروض جوية على شكل تشكيلات استعدادا للإحتفال بيوم السادس من كانون الثاني عيد تأسيس الجيش العراقي. وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي في بيان، ان “طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش سيقومان بتقديم عروض جوية على …

