رئيس الوزراء: نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي الى أكثر من ستين بالمئة

2025-01-04 12:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان فرض التغيير والإصلاح على الحكومة العراقية أمر مرفوض، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي بلغت أكثر من ستين بالمئة. وقال السوداني خلال كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، إنه “ليس من حق أي أحد مهما كان …

