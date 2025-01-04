2025-01-04 12:36:04 - المصدر: ايشان

دعا المجلس الوطني الكردي السوري “ENKS” إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة في تنظيم “مؤتمر الحوار الوطني السوري” المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، وعدم تفرد جهة معينة بتحديد الأشخاص والكيانات المدعوة. وقال عضو المجلس، إبراهيم برو، لـ”إرم نيوز”، إن “الأحزاب الكردية عازمة على المشاركة في العملية السياسية والحكومة السورية المقبلة، التي يجب أن تمثل كل […]

ظهرت المقالة أكراد سوريا ينتقدون تفرد الشرع في تنظيم مؤتمر الحوار الوطني: الجميع ساهم بتنحية الأسد أولاً على ايشان.



