2025-01-04 12:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية في تقريرها اليومي، حدوث حالة جوية ممطرة تبدأ من نهار غد الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل في مختلف مناطق البلاد، مع تغيرات في درجات الحرارة وحركة الرياح. وقالت الهيئة، في تقرير، إن طقس اليوم السبت كان صحوًا خلال ساعات الصباح مع تواجد بعض السحب، التي ستتكاثر خلال ساعات ما […]

ظهرت المقالة أمطار ورياح بسبب منخفض جوي يغير خارطة طقس العراق في الأيام المقبلة أولاً على ايشان.



