رئيس مجلس ذي قار: قرار ملزم بالحفاظ على مدينة ألعاب الناصرية بحدودها القديمة

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزت عودة الناشي، أن المجلس أصدر قراراً ملزماً يقضي بالحفاظ على مدينة ألعاب الناصرية ضمن حدودها القديمة، ومنع أي تجاوز عليها، مع تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد الناشي، خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست”، أن القضية الآن...

