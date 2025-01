2025-01-04 12:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت قسم تربية الناصرية عن تفاصيل الاستقطاعات المالية التي طُبقت على رواتب الموظفين لشهر كانون الأول 2024، موضحة أسبابها والفئات المشمولة. وذكرت التربية في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية أن الاستقطاع بنسبة 1% قد شمل جميع الموظفين المرتبطين بالرقم الوظيفي كجزء من الإجراءات المعتادة. وأضاف البيان أن الاستقطاعات...

The post تربية الناصرية توضح تفاصيل الاستقطاعات المالية لشهر كانون الأول 2024 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.