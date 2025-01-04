مدرب الزوراء: تبديلاتنا أثمرت عن الظفر بنقاط المباراة الثلاث

2025-01-04 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد مدرب فريق الزوراء عصام حمد أن هدف السبق الذي سجله لاعبنا حسن عبد الكريم في البداية أعطى القوة الجوية الحافز للضغط على دفاعاتنا وتسجيل هدف التعادل.وقال حمد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اللقاء الذي انتهى لصالح الزوراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للقوة الجوية وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " فريقه أستطاع في الشوط الثاني الحد من خطورة الجوية بعد إجراء بعض التبديلات التي أثمرت عن الظفر بنقاط المباراة الثلاث ".من جانبه أكد مساعد مدرب فريق القوة الجوية عبدالوهاب أبو الهيل أن " فريقه قدم مستوى جيداً وسيطر على مجريات المباراة، لكن للأسف أخطاء بسيطة أدت إلى خسارة لا نستحقها ".وبين أن "الجوية خاض المباراة وهو يعاني من النقص العددي، ولدينا لاعب بديل واحد، وهذا ما أثر سلباً على لياقة الفريق، موضحاً أن الدوري ما زال طويلاً، والخسارة ليست نهاية المطاف".