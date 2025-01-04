2025-01-04 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن إطلاق سراح 712 نزيلاً خلال كانون الأول لعام 2024.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة العدل أعلنت عن الموقف الشهري لدائرة الاصلاح العراقية بعدد المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال ‏شهر كانون الأول الماضي لعام 2024".واشارت الى، ان"العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ (712) نزيلاً في بغداد والمحافظات، ومن بينهم (704) المطلق سراحهم بالأفراج او بقرار تمييزي او انتهاء المحكومية".واضافت الوزارة وفقاً للبيان، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".