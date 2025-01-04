2025-01-04 13:15:02 - المصدر: واع

نينوى - واع - محمد حدادأكد مسؤولون في مشروع إعادة بناء سوق الصاغة بالموصل، اليوم السبت، أن نسبة إنجاز المشروع قد بلغت 90%، فيما أشاروا إلى أنه تمت تهيئة 600 محل تجاري بتصميم يتماشى مع الطابع التراثي للسوق، وفصلوا المشاريع الخدمية بسوق الصاغة من بينها كاميرات و10 مداخل.وقال مدير بلدية الموصل، عبد الستار الحبو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة الإعمار التي شهدتها مدينة الموصل كانت تستهدف إعادة الحياة إلى معظم التجمعات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الأماكن التراثية التي كان المواطن الموصلي والزائر يحرصون على زيارتها، لذلك كان من أولوياتنا إعادة تأهيل سوق الصياغة".وأضاف، أن "الملاكات الهندسية في مديرية بلدية الموصل شرعت في أعمال تأهيل وتطوير سوق الصاغة بالطراز التراثي، الذي سيسهم في عودة الحركة الاقتصادية إلى المدينة".من جهته، قال المهندس المقيم للمشروع، عبد الرحمن عدن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأعمال التأهيلية لسوق الصاغة تتضمن تغليف واجهات المحال والعمارات داخل أزقة السوق بمادة حجر الحلان الطبيعي، بالإضافة إلى تثبيت خطوط كهربائية وتغليف أرضية السوق بحجر البازلت".وتابع: "كما سيتم تنفيذ منظومة لتصريف مياه الأمطار وتزويد السوق بمنظومة كاميرات أمنية ومنظومة دفاع مدني، حيث ستكون الواجهات ذات طابع تراثي، وسيتم بناء 10 أبواب للسوق كمداخل رئيسية له".وأشار إلى أن "عدد المحال في السوق بلغ 600 محل، وتم هدمها بالكامل وإعادة إعمارها"، مؤكداً: "وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 90%".بدوره، قال ممثل اتحاد نقابات عمال نينوى، أشرف بشير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اختيار نموذج من عدة نماذج لإعادة بناء السوق بشكل يتماشى مع الطابع التراثي"، داعياً الصاغة الى"التعاون مع حملة الإعمار وبدء تهيئة محالهم تماشياً مع اقتراب افتتاح هذا المشروع".ولفت إلى، أن "هناك عدة لقاءات جرت مع أصحاب المحال الذين تعاونوا مع المؤجرين من خلال إعفائهم من بدل إيجار المحال في سوق الصياغة لمدة عام كامل"، مؤكداً أن "إعادة بناء سوق الصاغة تمثل خطوة كبيرة نحو استعادة النشاط التجاري في المدينة وعودة الحياة الاقتصادية إلى الموصل بعد سنوات من التحديات والدمار".