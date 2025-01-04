النزاهة النيابية: الحكومة نجحت في استرداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال العام الماضي

2025-01-04 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن الحكومة نجحت في استرداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال العام الماضي، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعب دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد.وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة النزاهة كان لهما الأثر الفاعل في الحد من تفاقم تلك الملفات وملاحقة المتورطين فيها"، لافتة الى أن "الحكومة نجحت أيضاً في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين بملفات فساد في صفقة القرن، فضلاً عن مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال العام 2024".وأشارت نصيف الى أن "عمليات مكافحة الفساد شملت أيضاً ملاحقة المتورطين في ملفات تزوير العقارات"، مشيراً الى أن "أغلب الوزارات والمحافظات شكلت لجاناً فرعية لإيقاف هدر المال العام".