أربيل تعلن إحصائية رأس السنة.. السائحون والضحايا والحوادث

2025-01-04 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، أعداد السائحينالداخلين إلى المحافظة للاحتفال بليلة رأس السنة 2025، فضلاً عن حصيلة الضحايا والحوادثالمسجلة.

وبحسب بيان للمحافظة ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد سجلت محافظة أربيل دخول63 ألف سائح ليلة رأس السنة.

وأشار البيان، إلى تسجيل 26 حادث سير تسبب بمصرع شخص واحد وإصابة 14 اخرين.

وفي الليلة نفسها تم تسجيل 135 جريمة متنوعة، و12 حالة حريق، و16 الف مراجعةإلى المستشفيات، وفق البيان.

وشهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تدفق الآلاف من السياح المحليينوالأجانب خلال احتفالات رأس السنة، حيث امتلأت الشوارع والساحات العامة بأجواء الاحتفالاتالتي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتضمنت الاحتفالات عروضاً مبهرة للألعاب النارية في ساحة قلعة أربيل التاريخية،التي جذبت الآلاف من الزوار للاستمتاع بالأضواء والأجواء الاحتفالية. كما أقيمت فعالياتموسيقية وغنائية وسط تنظيم أمني مكثف لضمان سلامة الحاضرين.