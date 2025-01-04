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إحصائية .. مصرع 20 شخصا بأكثر من 1000 حادث حريق وغرق في أربيل

إحصائية .. مصرع 20 شخصا بأكثر من 1000 حادث حريق وغرق في أربيل
إحصائية .. مصرع 20 شخصا بأكثر من 1000 حادث حريق وغرق في أربيل
2025-01-04 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، إحصائية لحوادث الحرائق والغرق في العام 2024 .

وبحسب الاحصائية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان "محافظة اربيل شهدت 1223 حريقا خلال العام الماضي حيث تنوعت بين حرائق الابنية والمنازل والفنادق و السيارات وغيرها ".

وأضافت أن "حوادث الحريق و الغرق تسببت بمصرع 20 شخصا و جرح 74 شخصا فضلا عن إنفاذ 29 شخصا من الغرق و الحريق".

وشهدت اربيل خلال السنوات القليلة الماضية حرائق كبيرة في عدد من الأسواق الشعبية بعضها كان مفتعلا مما تسببت بخسائر مادية فادحة تُقدر بملايين الدولارات.

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