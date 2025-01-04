إحصائية .. مصرع 20 شخصا بأكثر من 1000 حادث حريق وغرق في أربيل

2025-01-04 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، إحصائية لحوادث الحرائق والغرق في العام 2024 .

وبحسب الاحصائية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان "محافظة اربيل شهدت 1223 حريقا خلال العام الماضي حيث تنوعت بين حرائق الابنية والمنازل والفنادق و السيارات وغيرها ".

وأضافت أن "حوادث الحريق و الغرق تسببت بمصرع 20 شخصا و جرح 74 شخصا فضلا عن إنفاذ 29 شخصا من الغرق و الحريق".

وشهدت اربيل خلال السنوات القليلة الماضية حرائق كبيرة في عدد من الأسواق الشعبية بعضها كان مفتعلا مما تسببت بخسائر مادية فادحة تُقدر بملايين الدولارات.